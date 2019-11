JUVENTUS PJANIC RONALDO DYBALA / "Cristiano vuole segnare ogni volta, chiede tanto a se stesso e vuole essere sempre protagonista. Non so se sia arrabbiato, di sicuro la sua intenzione è quella di essere determinante in ogni partita". In un'intervista rilasciata a 'Tuttosport', Miralem Pjanic si è espresso così sul momento di Cristiano Ronaldo. Il bosniaco ha poi proseguito: "Ha un problemino al ginocchio da un po', però lui non cambia e spinge per giocarle tutte. Non siamo preoccupati, è un giocatore fondamentale per la Juve e speriamo che tutto si risolva. Saprà tornare al top, come ha sempre fatto".

Juventus, dalle sue condizioni all'obiettivo Champions: parla Pjanic

L'ex Roma ha poi parlato delle sue condizioni dopo lo stop di Lecce: "Sono stato impiegato in tutte le partite e mi sento bene.

Certo, è normale sentirsi un po' stanchi perché si corre e si gioca praticamente sempre fin dall’inizio della stagione. Ma sono contento per come sto giocando. E sono in fiducia". Infine, ancora sull'obiettivo Champions: "Non c'è bisogno di dirlo tra di noi ogni giorno, perché siamo consapevoli di essere forti. Però andiamoci piano, il primo obiettivo è stato raggiunto e ora vedremo cosa ci riserverà il sorteggio degli ottavi, sapendo che per vincere dovremo battere le più forti".

