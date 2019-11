FOTOGALLERY CM.IT - Milan, Pioli porta a cena la squadra

FOTOGALLERY CM.IT MILAN CENA SQUADRA / Nella notte di Champions il Milan fa gruppo e si riunisce a cena a spese del tecnico Stefano Pioli.

Ieri sera, intorno alle 20.45, l'allenatore rossonero e tutta la squadra si sono ritrovati in una saletta riservata di un ristorante in viale Piave a Milano per una cena con menù a base di pesce pagata dall'allenatore rossonero. Una serata per ritrovarsi insieme in vista di un ciclo di partite determinanti, terminata attorno alle 23.20.