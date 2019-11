p>DIRETTA ARSENAL EINTRACHT FRANCOFORTE / Già qualificato ai sedicesimi di finale, Unaipotrebbe accontentarsi anche di un punto per il primo posto nel girone, ma complici i cattivi risultati in campionatoè diventata una partita da vincere per non compiere un ulteriore passo verso il baratro, verso l'esonero. I tedeschi, dal canto loro, non possono permettersi una sconfitta, visto che lo Standard Liegi, secondo con gli stessi punti (sei), sarà impegnato in casa del fanalino di coda, il Vitoria Guimaraes. Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

CLASSIFICA GRUPPO F: Arsenal 10; Standard Liegi 6; Eintracht 6; Vitoria 1