DIRETTA PARMA MILAN - Il Milan fa visita al Parma in una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte i rossoneri di Pioli sono chiamati a tornare al successo che manca da ottobre dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite, per poter dare una svolta ad una stagione fin qui pessima.

Dall'altra i gialloblu dihanno l'occasione vincendo di scavalcare almeno momentaneamente il Napoli e portarsi in piena zone Europa League. Calciomercato.it vi offre il match del 'Tardini' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI



In attesa di conferma PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Sprocati. All. D'Aversa

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

