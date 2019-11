DIRETTA LAZIO CLUJ FORMAZIONI / Ultima, disperata prova d'appello per la squadra biancoceleste in Europa League. Le poche speranze di una miracolosa qualificazione ai sedicesimi di finale, passano infatti per Lazio-Cluj. Terzi con appena tre punti in classifica, i padroni di casa sono obbligati a vincere le ultime due partite della fase a gironi e sperare in una sconfitta dei rumeni nell'ultimo turno contro il Celtic.

Diretta Lazio-Cluj: FORMAZIONI UFFICIALI e classifica

Anche in quel caso, però, sarà necessario essere in vantaggio negli scontri diretti o nella differenza reti con gli avversari di questa sera. Calciomercato.it vi offre la sfida dell'Olimpico in tempo reale.

Ecco nel dettaglio le scelte dei due allenatori e la situazione in classifica:

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa; Adekanye. All. Simone Inzaghi.

Cluj (4-3-3): Arlauskis; Mike, Burca, Boli, Camora; Bordeianu, Djokovic, Culio; Peteleu, Omrani, Paun. All. Dan Petrescu.

CLASSIFICA GRUPPO E: Celtic 10; Cluj 9; Lazio 3; Rennes 1