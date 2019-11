CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER FIORENTINA CHIESA / Mattinata importante, quella di ieri, per il futuro di Federico Chiesa. A Firenze, infatti, è avvenuto un incontro disteso tra il padre e la dirigenza della Fiorentina, ancora vogliosa di prolungare il contratto in scadenza nel 2022. Dopo il caso aperto dalla rivelazione di Montella, ora l'obiettivo comune di entrambe le parti è ristabilire maggiore serenità e trasmettere positività all'ambiente. Intanto, spuntano importanti retroscena sul colloquio di ieri: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Fiorentina, retroscena sul dialogo tra Chiesa e Barone

Ieri, riporta il 'Corriere dello Sport', il discorso sarebbe arrivato subito al tema caldo: Barone e Pradè hanno offerto il rinnovo, ma Enrico ha ribadito la volontà di andare via. Papà Chiesa avrebbe poi chiarito la sua volontà di non portarlo all'estero. "E allora dove vorresti portarlo?", gli avrebbe chiesto Barone. Netta la risposta: "Il nome lo sapete...". Così, il dirigente avrebbe incalzato: "La Juve? Va bene, siamo disposti a cederlo, ma tu sai che lì non andrà mai. E allora dove lo porti?". Ancora concisa la risposta di Chiesa ("L’altra è l’Inter...") che, congedandosi, avrebbe aperto uno spiraglio: "Vediamo, dateci tempo.

Fateci capire".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, caso Chiesa: annuncio dalla Fiorentina

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, mossa anticipata per Chiesa: Gabigol carta decisiva per lo scambio

Calciomercato: Chiesa tra rinnovo, Juve e Inter. I dettagli

Come già anticipato da Calciomercato.it, l'intenzione di Chiesa non cambia: l'esterno vuole indossare presto la maglia di una big, per migliorare grazie alla guida di un grande allenatore finalmente la sua vena realizzativa. La Juventus resta la prima scelta anche in virtù di un accordo raggiunto la scorsa stagione per un quinquennale da circa 5 milioni di euro a stagione, ma sullo sfondo avanza l'Inter che potrebbe offrire Gabigol e altre contropartite tecniche. Dal canto suo, riporta la 'Gazzetta dello Sport', la Fiorentina offrirebbe più o meno lo stesso ingaggio di Ribery (quasi 4 milioni), un anno in più di accordo con una clausola rescissoria da 80-100 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, le ultime di CM.IT su Chiesa

Fiorentina, momento difficile per Chiesa: le ultime

Intanto, dopo le recenti prestazioni opache, la Fiorentina attende una risposta sul campo dal suo giovane talento, quest'anno autore di quattro assist e tre gol in tredici presenze totali. Il rifiuto di Verona avrebbe infatti aperto una ferita da sanare subito, magari già da sabato sera contro il Lecce.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, terzo incomodo per Chiesa