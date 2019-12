DIRETTA LAZIO UDINESE - La Lazio ospita l'Udinese in una gara valida per la 14esima giornata del campionato di Serie A. Tre giorni dopo la sfida di Europa League contro il Cluj per la squadra di Simone Inzaghi è di nuovo tempo di scendere in campo davanti ai propri tifosi per andare a caccia del sesto successo consecutivo e blindare il terzo posto in classifica. Ma gli uomini di Luca Gotti non possono permettersi altri passi falsi per non tornare ad essere invischiati nella lotta per non retrocedere.

Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile. All. Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Walace, Mandragora, Samir; Nestorovski, Okaka. All. Gotti

CLASSIFICA:

Juventus* 36 punti; Inter 34; Lazio 27; Cagliari, Roma e Atalanta* 25; Napoli 20; Parma e Verona 18; Torino* 17; Fiorentina* 16; Milan, Udinese, Sassuolo e Lecce* 14; Bologna 13; Sampdoria 12; Genoa* 10; Spal 9; Brescia 7.

* una partita in più

** una partita in meno