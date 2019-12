DIRETTA INTER SPAL - Nemmeno il tempo di esultare per la vittoria sullo Slavia Praga che l'ha tenuta in corsa per la Champions, che per l'Inter di Conte è già tempo di tornare in campo per la sfida casalinga contro la Spal di Semplici.

Una sorta di testacoda tra i nerazzurri secondi in classifica, che hanno una striscia di quattro vittorie di fila aperta e gli estensi penultimi in graduatoria, a secco di successi dal derby contro il Parma di inizio ottobre. Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Lazaro; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

SPAL (3-5-2): Berisha; Igor, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna. All. Semplici (DA CONFERMARE)

CLASSIFICA: