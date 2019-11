CALCIOMERCATO INTER BORJA VALERO / Chi lo conosce sa che a Milano sta benissimo e che fin dall'arrivo di Conte, nonostante fosse scivolato in fondo alle gerarchie in un centrocampo ad alta concorrenza, non ha mai perso la voglia di lavorare al massimo per potersi meritare la sua occasione e rispondere presente quando chiamato in causa. Lo ha rivelato anche Massimo Ambrosini, come raccontato dal noto giornalista Paolo Condò ieri sera a 'Sky', e lo ha ribadito più e più volte il suo agente che in queste settimane è sempre stato categorico.

La chance per Borja Valero alla fine è arrivata e lo spagnolo l'ha sfruttata nella maniera giusta, meritandosi l'elogio di Antonio. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Inter, Borja Valero si merita la conferma

Alla prima da titolare in questa stagione dopo l'ennesimo infortunio che ha colpito la mediana interista, l'ex Fiorentina ha risposto presente meritandosi anche un bel 6,5 nelle pagelle di Slavia Praga-Inter a cura dell'inviato di Calciomercato.it. Un'altra prova positiva dopo la parentesi contro il Torino, un'arma in più per il tecnico Conte che sa di poter contare su un calciatore d'esperienza ed un'alternativa valida dal punto di vista tecnico ai due metronomi del centrocampo nerazzurro, l'infortunato Sensi che cerca di accelerare i tempi per il ritorno e l'infaticabile Brozovic che altrimenti non avrebbe un sostituto in caso di necessità. In estate su Borja Valero si erano mosse diverse società: qualcuno in Italia, voci dall'Inghilterra e soprattutto dalla Spagna dove diversi club hanno cercato di riportarlo in patria. Borja però non ha mai tentennato, anche in queste settimane in cui il campo non lo ha mai visto e l'intenzione è quella di continuare a giocarsi le sue carte in nerazzurro almeno fino alla scadenza del contratto, fissata per il 30 giugno 2020. Conte non disdegna, servono tutti per la volata. E a farne le spese dopo la 'rinascita' dello spagnolo potrebbe essere un altro elemento in rosa, visto che una cessione a centrocampo potrebbe essere necessaria per regalare al tecnico il nuovo rinforzo di spessore richiesto. In quel caso, occhio soprattutto a Vecino piuttosto che a Gagliardini.

