Basaksehir-Roma e Lazio-Cluj: formazioni, guida tv e calciomercato

BASAKSEHIR ROMA LAZIO CLUJ FORMAZIONI PROBABILI DOVE VEDERLE CALCIOMERCATO/ Dopo la pausa per le nazionali e la ripresa del campionato, si è ripartiti anche con le competizioni europee. Ieri e l'altroieri abbiamo potuto osservare un buon ruolino di marcia delle squadre italiane, che hanno totalizzato tre vittorie ed un pareggio (ad Anfield) su quattro sfide di Champions League. Oggi tocca ai club della Capitale, Roma e Lazio, riuscire a far bella figura in Europa League. A sfidarli rispettivamente l'Istanbul Basaksehir ed il Cluj. Le due squadre romane arrivano da un buon momento viste le vittorie nell'ultimo turno di campionato. I giallorossi hanno infatti schiantato il Brescia di Fabio Grosso con un rotondo tre a zero, mentre i ragazzi di Inzaghi hanno superato allo scadere il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Calciomercato.it vi dà le ultime di formazione, sugli incroci di calciomercato e la guida tv dei due match di Europa League di stasera di Roma e Lazio contro Istanbul Basaksehir e Cluj. Per tutte le notizie sulle competizioni continentali---> clicca qui!

Basaksehir-Roma e Lazio Celtic: le ultime sulle formazioni

La Roma di Paulo Fonseca arriva al match di stasera di Istanbul con l'obbligo di dover fare punti per continuare ad inseguire la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Il campo non è dei più facili, in Turchia tutti i grandi club sono destinati a faticare, ma i giallorossi hanno la qualità per scardinare la difesa della squadra allenata dall'ex giocatore dell'Inter Okan Buruk. All'andata inoltre non ci fu storia, con la Roma che schiantò per ben 4-0 il club che ora guida la classifica del girone con 7 punti. Per bissare il successo, Fonseca dovrebbe affidarsi praticamente ai titolarissimi. Oltre a Pau Lopez in porta, davanti a lui dovrebbero agire: Spinazzola, Mancini, Smalling e Kolarov. Mediana a due composta da Diawara e Veretout, mentre i tre trequartisti potrebbero essere Zaniolo, Pellegrini e Kluivert. In attacco il solito Edin Dzeko.

Istanbul Başakşehir (4-2-3-1): Mert; Caiçara, Ponc, Epureanu, Clichy; Azubuike, Mehmet Topal; Visca, Irfan, Gulbrandsen; Crivelli. All. Oka Buruk

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All.

Fonseca

In casa Lazio invece ci si aggrappa all'ultimissima speranza per acciuffare il treno qualificazione. I biancocelesti, dopo la doppia sconfitta contro il Celtic di Glasgow, sono chiamati a tentare due successi con Cluj e Rennes e sperare nei risultati delle avversarie. Nonostante l'importanza del match, Simone Inzaghi, in vista dei prossimi impegni di campionato, dovrebbe dar spazio ad un largo turnover nel match di stasera in primetime. Spazio quindi per Proto in porta e Vavro in difesa. A centrocampo, chance importanti per Cataldi e Jony, e soprattutto per Berisha, oggetto ancora non decifrato del centrocampo biancoceleste. In avanti invece, Inzaghi dovrebbe affidarsi a Felipe Caicedo e Joaquin Correa.

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Correa, Caicedo. All. Inzaghi

Cluj (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac. All. Petrescu

Calciomercato, da Visca a Paun: gli osservati speciali delle due sfide

Le due sfide di stasera possono dare adito anche al calciomercato delle società capitoline. A partire dalla Roma che, nel tardo pomeriggio di Istanbul, potrà seguire ancor più da vicino la prestazione di Edin Visca, esterno tuttofare della squadra di Okan Buruk, nonchè compagno in nazionale di Edin Dzeko. Suscita curiosità anche Irfan Can Kahveci, centrocampista classe 1995 che però, nel match di andata, non aveva particolarmente brillato. All'Olimpico invece, per la Lazio ed il direttore sportivo Igli Tare sarà l'occasione giusta per visionare con attenzione la gara di Alexandru Paun, ala sinistra del Cluj da 6 gol e 5 assist finora nel campionato rumeno. Un possibile colpo 'alla Tare' nella prossima estate, visto il suo contratto in scadenza proprio a giugno.

Basaksehir-Roma e Lazio-Cluj: dove vedere le sfide di Europa League in tv e streaming

Entrambe le partite saranno disponibili, la Roma alle 18.55 e la Lazio alle ore 21, su Sky Sport per agli abbonati al pacchetto sport e/o calcio della nota paytv. In streaming sarà inoltre possibile assistere ai match grazie all'app SkyGo, anche in questo caso appannaggio dei clienti. I biancocelesti però, potranno essere visti anche su Tv8 in chiaro.

