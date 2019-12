DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO - La Juventus riceve il Sassuolo nel lunch match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Reduci dalla vittoria in Champions contro l'Atletico Madrid che è valsa a conquistare aritmeticamente il primo posto del girone, i bianconeri di Sarri vanno a caccia del quinto successo di fila in campionato per mettere pressione sull'Inter impegnata alle 15, mentre i neroverdi di De Zerbi sognano di portare via per la prima volta punti da Torino dove hanno sempre perso nei sei precedenti.

Calciomercato.it vi offre la sfida dell'Allianz Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Higuain. All. Sarri

SASSUOLO (4-2-3-1): Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Traore, Boga; Caputo. All. De Zerbi

CLASSIFICA:

Juventus 35 punti; Inter 34; Lazio 27; Cagliari, Roma e Atalanta* 25; Napoli 20; Parma e Verona 18; Torino* 17; Fiorentina* 16; Milan, Udinese e Lecce* 14; Sassuolo** e Bologna 13; Sampdoria 12; Genoa* 10; Spal 9; Brescia 7.

* una partita in più

** una partita in meno