CALCIOMERCATO MILAN GHIGLIONE / Non solo Ibrahimovic, il Milan lavora anche per rinforzare la sua difesa. Oltre a un difensore centrale, la dirigenza sta sondando il calciomercato alla ricerca di validi elementi per le corsie laterali.

sono a rischio cessione, fattore che spinge la dirigenza a vagliare nuovi profili traed estero: clicca qui per restare aggiornato.

A destra piace molto il turco Celik del Lille, mentre a sinistra si valuta Kurzawa, in scadenza di contratto col PSG e accostato anche a Inter e Juventus. Altro profilo gradito, riporta 'Tuttosport', sarebbe Ghiglione del Genoa, autore di una buona stagione come dimostrano i cinque assist e un gol in 13 presenze totali.

