Chapecoense, a tre anni dalla tragedia arriva la retrocessione

CHAPECOENSE RETROCESSIONE / Il 28 novembre è una data tremendamente triste per la Chapecoense ed il suo popolo. Nel 2016, in questo giorno, l'areo che stava portando a Medellin la squadra del miracolo, dalla promozione in A alla finale di Copa Sudamericana, si schiantò sui monti a 50km dalla città colombiana sede della finale di coppa di fatto sterminando quella squadra che, tre anni dopo, non è ancora riuscita a rialzarsi e scivola in seconda divisione.

Con il ko interno contro ilinfatti a tre giornate dal termine del Brasileirao la Chapecoense è a 9 punti dal Ceara che con il vantaggio degli scontri diretti non può essere raggiunto. Tre anni dopo è un'altra notte di lacrime per i tifosi della Chapecoense. Un dramma non paragonabile, ma che fa comunque malissimo ad un popolo che sta cercando di rinascere. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!