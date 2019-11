CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC JOVIC / Attesa in casa Milan per la scelta di Zlatan Ibrahimovic. Quasi invischiati nella lotta per non retrocedere, i rossoneri cercano una scossa per dare la svolta alla deludente stagione. Così, un aiuto potrebbe arrivare dal prossimo calciomercato invernale, quando la società spera di mettere sotto contratto l'esperto fuoriclasse svedese, reduce da ottime prestazioni in MLS. Cercato da molti club europei, Ibra sta vagliando la miglior soluzione per il suo futuro, spingendo Maldini, Boban e Massara a sondare il terreno per altri obiettivi: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Milan, attesa per Ibrahimovic: le ultime

Al Milan c'è un'attesa spasmodica per la scelta di Ibrahimovic, che la dirigenza vorrebbe già a Milanello agli inizi di dicembre, in modo da farlo allenare insieme ai futuri compagni. Tuttavia, riporta 'Tuttosport', le sue riserve dovrebbero essere sciolte nel giro di 10 giorni. Decisiva potrebbe rivelarsi un'altra offerta al rialzo, considerando le attuali distanze dalle richieste del giocatore.

Calciomercato Milan, distanza con Ibra: i dettagli

Ad oggi, in effetti, restano da limare alzune differenze economiche tra le parti: per i primi sei mesi di contratto, la domanda di Ibra si aggira sui 3 milioni di euro ma l’offerta è di 2 milioni, ai quali si aggiungerebbe un anno ulteriore a cifra piena.

Serve quindi uno sforzo da parte della società, che con l'arrivo dello svedese avrebbe importanti riscontri anche dal punto di vista commerciale.

Calciomercato Milan, alternative a Ibrahimovic: avanza Jovic

Come già annunciato, però, in attesa di riscontri da Ibra e Raiola, il Milan vaglia la folta lista di alternative. I nomi caldi sono Giroud del Chelsea, cercato anche dall'Inter, e Mandzukic della Juventus, stuzzicato dalla Premier League. Tuttavia, nelle ultime ore starebbe avanzando nuovamente il profilo di Luka Jovic, finito ai margini del Real Madrid e voglioso di riscatto anche in vista del prossimo Europeo. Sempre dai blancos si segue Mariano Diaz, mentre altri calciatori graditi sono Kean dell'Everton e Miranchuk della Lokomotiv Mosca.

