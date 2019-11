CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Sembra passata una vita da quando la scorsa estate la Juventus era stata ad un passo dalla cessione di Paulo Dybala. Vicinissimo alla Premier League, ManchesterUnited e Tottenham, a cifre per le quali ora la dirigenza bianconera non sogna neanche di sedersi al tavolo della trattativa. Perché l'argentino è stato probabilmente quello che più ha beneficiato della cura Sarri, tornando ad essere la 'Joya' che fa impazzire tifosi e calciomercato. Di fatto un nuovo acquisto per il Ds Fabio Paratici, diviso tra l'intenzione di blindare un campione e le lusinghe del mercato dal sapore di maxi-plusvalenza. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Juventus, prove di rinnovo per Dybala

Difficile privarsi di un calciatore così. Per questo Paratici è in contatto costante con Jorge Antun, rappresentante dell'ex Palermo. Secondo 'Tuttosport' è in netto rialzo la volontà da parte della Juventus di discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 e da inizio 2020 dovrebbero iniziare concretamente le manovre di avvicinamento.

L'intenzione è quella di arriva ad un nuovo accordo per presentarsi poi con maggior forza al mercato estivo quando non mancheranno i top club pronti a tornare alla carica.

Calciomercato Juventus, dal Tottenham alle tentazioni spagnole per Dybala

Oltre al Tottenham, tornato in corsa con José Mourinho, anche Barcellona e RealMadrid vanno sempre tenute in considerazione su Dybala. Anche perché, scrive il 'Corriere dello Sport', le big spagnole sono gli unici due club che anche la scorsa estate avrebbero convinto il giocatore a lasciare Torino e continuano ad esercitare un enorme fascino su di lui. Dovessero farsi avanti con forza non sarebbe facile dire di 'no' come accaduto invece pochi mesi fa con le inglesi. La buona notizia però per la Juventus è che, nel caso, ci sarebbero oltre 100 milioni di motivi per non disperare. Secondo addetti ai lavori e voci di mercato infatti il valore dell'argentino è tornato verso la tripla cifra, addirittura secondo 'La Gazzetta dello Sport' si parla di un prezzo fissato a 150 milioni di euro. Certo, la Juventus perderebbe un vero gioiello. Ma la plusvalenza sarebbe davvero maxi.

