Calciomercato Inter, Rakitic torna titolare col Barcellona. A gennaio...

CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / Ivan Rakitic è stato la grande sorpresa nell'undici schierato da Ernesto Valverde contro il Borussia Dortmund.

Il croato, che nei giorni scorsi si era dichiarato triste per la sua assurda situazione al Barcellona (in questa stagione ha disputato appena 366 minuti), è sceso in campo dal primo minuto per la seconda volta quest'anno (la prima in Champions), ma la sua presenza non cambia gli scenari in vista di gennaio.

Calciomercato Inter, l'entourage di Rakitic lavora all'addio

Il suo entourage, infatti, continua a lavorare a un addio nella sessione invernale del calciomercato, e tra i club interessati alle sue prestazioni ci sarebbero Inter e Juventus. Mentre il ds dei bianconeri Fabio Paratici, ieri, ha negato pubblicamente l'interesse, i nerazzurri continuano a monitorare la situazione del centrocampista, per il quale i catalani chiederanno circa 30 milioni di euro.

