SLAVIA INTER LUKAKU / Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la vittoria sullo Slavia Praga:"La squadra ha fatto un'ottima gara, con mentalità e voglia di vincere, siamo molto felici"

LEGGI ANCHE --> Slavia Praga-Inter, Conte: "Barça? Avremo gli 80mila.

Slavia Praga-Inter, Lukaku: "Gol? Ne avevo parlato col mister"

GOL EUROPEO - "Ho parlato col mister, dovevo fare la differenza per la squadra anche in Champions ed oggi è andata bene, abbiamo vinto, ora pensiamo alla SPAL".

QUALIFICAZIONE - "Non voglio parlare del Barcellona, la gara con la SPAL è più importante per ora, perché in campionato siamo in una buona situazione e dobbiamo continuare così, vincendo anche la prossima gara".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Slavia Praga-Inter, la gioia di Lautaro: "Che bello lavorare con Lukaku!"

Liverpool-Napoli 1-1, Mertens spaventa Klopp: qualificazione ad un passo