CHAMPIONS LEAGUE INTER NAPOLI OTTAVI / Inter e Napoli che sorridono dopo la notte di Champions League. Le due squadre italiane vedono gli ottavi di finale e potrebbero raggiungere la Juventus nel lotto di squadre qualificate per la fase ad eliminazione diretta.

Champions League, Inter agli ottavi con questi risultati

I nerazzurri hanno superato a domicilio 3-1 lo Slavia Praga grazie ancora una volta alla premiata ditta Lukaku-Lautaro, eliminando i cechi dalla competizione. Il duello adesso è solo con il Borussia Dortmund, con le due squadre appaiate in classifica prima dell'ultimo turno.

La squadra diè però in vantaggio per le reti segnate in trasferta negli scontri diretti (2-0 Inter a 'San Siro', 4-2 Borussia in Germania) e nella sfida casalinga contro il(matematicamente primo) gli basterà ottenere lo stesso risultato del Dortmund (impegnato con lo Slavia) per staccare il pass qualificazione.

Champions League, Napoli agli ottavi: ecco cosa serve

Il Napoli esce con un preziosissimo punto dalla trasferta pareggiata 1-1 contro i campioni d'Europa del Liverpool, con Mertens che aveva portato avanti l'undici azzurro prima del pari firmato da Lovren. Alla squadra di Ancelotti nell'ultima sfida contro il Genk al 'San Paolo' basterà un pareggio per accedere agli ottavi, visto il +2 in classifica sul Salisburgo e il vantaggio negli scontri diretti sugli austriaci. Un punto sarebbe sufficiente al Napoli anche per arrivare primo nel girone con la contemporanea sconfitta del Liverpool con il Salisburgo, o vincendo contro il Genk e sperando che i 'Reds' non facciano bottino pieno in Austria.

