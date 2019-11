Slavia Praga-Inter 1-3: Lukaku-Lautaro, Conte esulta, ottavi vicini!

SLAVIA PRAGA INTER LUKAKU LAUTARO / Lukaku e Lautaro fanno volare l'Inter. I nerazzurri hanno battuto lo SlaviaPraga per 3 a 1. Un successo pesantissimo, arrivato dopo un match, aldilà del risultato, davvero complicato, che porta la squadra di Antonio Conte ad agganciare il BorussiaDortmund a 7 punti. I nerazzurri adesso sono secondi e virtualmente qualificati agli ottavi di Champions League: basterà fare lo stesso risultato dei tedeschi, all'ultimo turno, per strappare il pass.

L'Inter era passata in vantaggio al 19' con il bomber argentino, bravo a sfruttare un assist del devastante Lukaku, prima del pari dal dischetto di Soucek.

Un gol che ha mandato su tutte le furie i nerazzurri che si sono visti annullare il gol del belga: l'arbitro, dopo il consulto del VAR, è infatti tornato indietro assegnando un rigore per un fallo di de Vrij avvenuto qualche secondo prima.

Una decisione che ha mandato in tilt l'Inter ma nella seconda parte del secondo tempi i nerazzurri hanno attaccato a testa bassa, colpendo per ben due volte la traversa, prima con Lukaku di testa, poi con Brozovic, con un tiro da fuori area. Negli ultimi dieci minuti sono tornati in cattedra Lukaku e Lautaro che hanno chiuso il match regalando tre punti preziosi all'Inter.

Slavia Praga-Inter, nerazzurri ad un passo dagli ottavi!

I nerazzurri sono ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Conte - come detto - ha agganciato il Borussia al secondo posto ma la differenza reti premia proprio Lautaro e compagni che adesso dovranno ottenere lo stesso risultato dei tedeschi. I nerazzurri, dovranno vedersela con il Barcellona, che stasera ha strappato il pass per gli ottavi come prima e potrà presentarsi a San Siro certamente più rilassato. Al Camp Nou, Messi e compagni hanno battuto agevolmente il Borussia con le reti proprio del sempre più probabile prossimo pallone d'Oro, Suarez e Griezmann

Barcellona-Borussia Dortmund 3-1: 29' Suarez, 33' Messi, 67' Griezmann, 77' Sancho (B)

Slavia Praga-Inter 1-3: 19' Martinez (I); 37' Soucek, 81' LUKAKU (I), 89' Lautaro (I)

CLASSIFICA GRUPPO F: Barcellona 11 punti; Borussia Dortmund 7; Inter 7; Slavia Praga 2