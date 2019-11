PAGELLE E TABELLINO DI SLAVIA PRAGA-INTER: Lukaku da favola, Frydrych umiliato

PAGELLE E TABELLINO SLAVIA PRAGA INTER / Vincono i nerazzurri con pieno merito. Fuori casa. Si sblocca Lukaku dopo la doppietta messa a segno al Parco dei Principi la scorsa stagione con la maglia dello United. Ed è un gol decisivo il suo, che corona una prestazione da migliore in campo. Lautaro è protagonista pure con due gol, uno più bello dell'altro, e insieme al compagno di reparto annichilisce la retroguardia ceca. Bene anche Handanovic con una parata importante, Conte può ritenersi soddisfatto: adesso vede gli ottavi di finale.

SLAVIA PRAGA

Kolar 6 - Para tutto il parabile, ma sui gol non può nulla. Per il resto viene salvato dai legni o dall'imprecisione dei tiratori nerazzurri.

Coufal 5,5 - Sale poco, e i cross da quella parte latitano.

Kudela 5 - Serata storta per lui, che ha clienti come Lautaro e Lukaku difficilissimi da bloccare. E infatti non ci riesce. Sul terzo gol è fuori posizione.

Frydrych 3,5 - Il peggiore in campo. Lukaku gli fa vedere i sorci verdi per tutto il tempo. Fisicamente non riesce a reggere mai il confronto. Errori su entrambi i gol. Dall'84' Takacs s.v.

Boril 5,5 - Si fa vedere ma è poco preciso quando il pallone scotta.

Soucek 6 - Sbaglia sul gol di Lautaro Martinez, perchè si perde l'attaccante. Ma non è difensore pure, può essere l'alibi. Si rifà comunque in occasione del rigore messo a segno, ma nel finale si divora il 2-2 da pochi passi dalla porta.

Sevcik 5 - Regge fino a quando ne ha. Poi i dirimpettai nerazzurri lo surclassano.

Stanciu 6 - Lotta e corre parecchio a centrocampo. Cercando di proporsi quando ha spazio. Dal 58' Traore 5,5 - Si vede poco.

Husbauer 6 - Una buona occasione nel primo tempo,

Masopust 5,5 - Molto mobile, ma poco incisivo sotto porta. I difensori nerazzurri lo controllano bene.

Olayinka 6 - Guadagna il calcio di rigore del momentaneo 1-1 firmato da Soucek. Si muove molto, ma concretamente poi non conclude granché.

All. Trpisovsky 5 - Il suo Slavia gioca a viso aperto, senza paura, ma soccombe alla tecnica e alla forza fisica maggiore dell'Inter. In difesa fa acqua e per di più gioca solo un tempo.

INTER

Handanovic 7,5 - Una gran parata tiene a galla l'Inter prima del ritrovato vantaggio. Sul rigore tocca soltanto.

Godin 7 - Sempre bene negli anticipi, sicuro come sempre. Esperto.

de Vrij 5,5 - Causa lui il fallo da rigore che rimette in pista lo Slavia. Il contatto c'è, ma non si fa condizionare troppo dall'errore nel prosieguo del match.

Skriniar 6,5 - La solita roccia difensiva, senza però brillare in fase di appoggio. Calibra male la sciabolata per il possibile contropiede di Lukaku nel primo tempo.

Candreva 6,5 - Un primo tempo senza grandi colpi, anzi. Ma nella ripresa riprende quota anche lui.

Vecino 5,5 - E' quello che soffre di più nel centrocampo nerazzurro, nonostante tanta corsa anche senza palla.

Ma è poco lucido in fase di sostegno e negli inserimenti. Dall'80' Esposito s.v.

Borja Valero 6,5 - Non giocava da molto tempo, ma lo fa bene. Chiaro che i titolari assenti restano difficilmente sostituibili, ma Conte adesso sa che può contare anche su di lui.

Brozovic 6,5 - Una traversa spegne i suoi sogni di gloria. Ma nella ripresa si rivede anche lui, dopo un primo tempo appannato.

Biraghi 5,5 - Spinge, ma non convince. Non supera mai l'avversario in dribbling e i cross latitano. Da rivedere. Dal 76' Lazaro 6,5 - Suo l'assist che porta al 2-1 firmato da Lukaku. Basta questo per renderlo determinante.

Lukaku 9 - Fa tutto lui stasera: un gol decisivo, colpisce una traversa, fa assist e si vede annullare dal Var altre due reti. Ci mette il fisico, la corsa, la grinta. E si trascina mezza difesa dello Slavia ogni volta che parte. Inarrestabile carro armato.

Lautaro 8 - Segna due gol, se ne divora almeno un altro. Ma è splendido vederlo giocare in coppia con Lukaku. Entrambi sanno fare tutto: segnare e sfornare assist. E lui ha una grande classe. Da futuro campione.

All. Conte 7,5 - La vince lui nell'intervallo la partita, con una strigliata che farà mangiare il campo ai suoi nella ripresa. Lukaku e Lautaro sono i fidi scudieri di una squadra tutta cuore e muscoli, grinta e cervello. Gran bella prestazione.

Arbitro: Marciniak 6 - Fa discutere il tempismo con cui concede il rigore del pari allo Slavia, ovvero subito dopo la rete di Lukaku quindi annullata. Nel primo tempo. Ad ogni modo il Var interviene e consultarlo è sacrosanto dovere, ma sono ancora da limare gli aspetti temporali durante un match. Al di là della partita fra Slavia e Inter. Nel finale ne annulla un altr, ancora a Lukaku. Giusti i cartellini gialli, comunque pochi in una partita corretta.

TABELLINO

Slavia Praga-Inter 1-3

Slavia Praga (4-3-1-2): Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych (dall'84' Takacs), Boril; Soucek; Sevcik, Stanciu (dal 58' Traore), Husbauer (dal 70' Zeleny); Masopust, Olayinka. A disposizione: Skoda, Van Buren, Helal, Markovic. All.: Trpisovsky.

Inter (4-3-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino (dall'80' Esposito), Valero, Brozovic, Biraghi (dal 76' Lazaro); Lukaku, Lautaro. A disposizione: Bastoni, D'Ambrosio, Gagliardini, Politano, Padelli. All.: Conte.

Arbitro:

Ammoniti: 12' Vecino (I), 24' Lautaro (I)

Espulsi:

Marcatori: 19' Lautaro (I), 37' Soucek (S) (rig.), 81' Lukaku (I), 88' Lautaro (I)