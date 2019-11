PAGELLE E TABELLINO DI SLAVIA PRAGA-INTER: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

PAGELLE PRIMO TEMPO SLAVIA PRAGA INTER / Finisce 1-1 la prima frazione fra Slavia e nerazzurri. La squadra di Conte si affida a brucianti ripartenze e in una di queste riesce a trovare il vantaggio con Lautaro Martinez, servito da Lukaku dopo una straordinaria cavalcata proprio del belga. Il numero 9 nerazzurro trova poco dopo il raddoppio, stavolta su assist del compagno di reparto, ma il direttore di gara si precipita al Var per verificare un precedente contatto in area che vede protagonista in negativo de Vrij e annulla decretando invece il calcio di rigore per i padroni di casa. Segna Soucek.

SLAVIA PRAGA

Kolar 6 -

Coufal 6 -

Kudela 6 -

Frydrych 5 -

Boril 6 -

Soucek 6,5 -

Sevcik 6 -

Stanciu 6 -

Husbauer 6 -

Masopust 6 -

Olayinka 6 -

All. Trpisovsky 6 -

INTER

Handanovic 6 -

Godin 6 -

de Vrij 5,5 -

Skriniar 6 -

Candreva 5 -

Vecino 5,5 -

Borja Valero 6 -

Brozovic 6 -

Biraghi 5,5 -

Lukaku 7 -

Lautaro 7 -

All.

Conte 6 -

Arbitro: Marciniak 5,5 -

TABELLINO

Slavia Praga-Inter 1-1

Slavia Praga (4-3-1-2): Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Soucek; Sevcik, Stanciu, Husbauer; Masopust, Olayinka. A disposizione: Zeleny, Takacs, Traore, Skoda, Van Buren, Helal, Markovic. All.: Trpisovsky.

Inter (4-3-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Valero, Brozovic, Biraghi; Lukaku, Lautaro. A disposizione: Bastoni, D'Ambrosio, Gagliardini, Politano, Lazaro, Esposito, Padelli. All.: Conte.

Arbitro:

Ammoniti: 12' Vecino (I), 24' Lautaro (I)

Espulsi:

Marcatori: 19' Lautaro (I), 37' Soucek (S) (rig.)