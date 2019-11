SLAVIA INTER VAR RIGORE / Tutto da rifare per l'Inter nel match di Champions League contro lo Slavia Praga. I nerazzurri erano andati sul 2-0 grazie alla rete di Lukaku su assist di Lautaro Martinez, dopo il vantaggio iniziale firmato dal 'Toro'.

Gol annullato però tra le proteste dei nerazzurri, con l'arbitroche ha rivisto la decisione per un precedente fallo in area interistasu

Il direttore di gara è stato richiamato dal VAR, non convalidando il gol di Lukaku e assegnando così il rigore ai cechi trasformato poi da Soucek per la rete dell'1-1 con cui si è concluso il primo tempo. Una decisione destinata a far discutere e che ricorda l'episodio che ha visto protagonista Cuadrado in Atalanta-Juventus: il colombiano aveva toccato con la mano il pallone nella sua metà campo, ma l'arbitro aveva fatto proseguire e convalidando il successivo gol di Higuain senza essere richiamato dal VAR. In entrambi i casi in questione, Juve e Slavia avevano perso palla per poi subito recuperarla.