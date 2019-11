CALCIOMERCATO JUVENTUS GRIEZMANN NEYMAR / Una stagione non proprio esaltante quella di Antoine Griezmann. L'attaccante francese passato al Barcellona, dall'Atletico Madrid, per circa 120 milioni di euro, ha messo a segno solo quattro reti in stagione, tutti in Liga. E' ancora a secco dunque in Champions League e stasere Valverde ha deciso di non puntare sull'ex colchoneros inizialmente. Un ennesimo segnale questo di un amore non ancora sbocciato e che potrebbe non farlo mai: in questi giorni, infatti, il nome di Griezmann è tornato ad essere in orbita Psg.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Un passaggio del francese al Psg potrebbe creare un effetto domino degli attaccanti che potrebbe coinvolgere anche la Juventus.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, colpo dal Psg: decisione presa, va via!

Non è un segreto che i bianconero sia alla ricerca di un 'nuovo' Cristiano Ronaldo, un calciatore capace di fare la differenza sia in campo che fuori.

L'acquisto, la scorsa estate di de Ligt, ha dato l'ennesima prova che la Juventus può competere con le big d'Europa per i grandi campioni.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, i 'Magnifici 8' con l'addio di Ronaldo: la lista di Paratici

Calciomercato JUVE, Icardi o Neymar: caccia al nuovo bomber!

Un approdo di Griezmann al Psg potrebbe favorire la partenza di Neymar. L'attaccante brasiliano è stato vicino alla cessione la scorsa estate ma la sensazione è che sia solo questione di tempo per una separazione dai francesi. L'ex Barcellona potrebbe essere proprio la stella da portare a Torino: i bianconeri ci hanno provato seriamente i mesi scorsi. Secondo rumors di calciomercato l'ultima offerta per convincere il Psg prevedeva il cartellino di Dybala più 100 milioni di euro.

Ma le cose adesso - come più volte detto - sono cambiate totalmente: l'argentino si è preso la Juventus - il gol contro l'Atletico Madrid è la ciliegina sulla torta di un avvio di stagione importante di Dybala - e un suo addio adesso sembra davvero impossibile. I bianconeri stanno lavorando al suo rinnovo e per convincere il Psg potrebbero essere inseriti altri giocatori graditi a Leonardo come EmreCan e DeSciglio. Ci sarà ovviamente da fare i conti con Real Madrid e Barcellona che sono pronte a riprovarci per riportarlo in Spagna.

L'arrivo in Francia di Griezmann potrebbe anche essere una conseguenza del mancato riscatto di Mauro Icardi. Anche in questo caso ad approfittarne potrebbe essere la Juventus, che non ha mai smesso di volere il bomber argentino. In estate dunque uno tra Icardi e Neymar potrebbe sbarcare a Torino anche grazie a Griezmann.

POTREBBE INTERESSARTI:

Juventus-Atletico, Ronaldo all'ombra di Dybala. Simeone come Mourinho

Juventus, Leonardo insidia Dybala: da Aguero a Malen, tutti i possibili sostituti