LIVERPOOL NAPOLI INFORTUNIO FABINHO / Tegola per Jurgen Klopp nel match di questa sera contro il Napoli. Inizio di gara difficile e tutto in salita per il Liverpool, che oltre alla rete dello svantaggio ad opera di Mertens perde per infortunio Fabinho nella prima parte di partita.

Il centrocampista brasiliano ha accusato un problema fisico dopo pochi minuti di gioco, ha tentato di proseguire la partita, ma poi si è dovuto arrendere lasciando il posto a

Un guaio non di poco conto per Klopp, con l'ex Monaco pedina fondamentale in questo avvio di stagione per lo scacchiere della squadra campione d'Europa. Nelle prossime ore ci saranno nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Fabinho, con il tecnico tedesco che spera in un infortunio non di grave entità e di averlo subito a disposizione il prossimo weekend per la sfida di Premier League con il Brighton.

