CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND / Nessuna clausola, nessun diritto di prelazione o cose del genere: il Salisburgo alza la barriera su Erling Haaland, gioiello norvegese al centro di una vera e propria battaglia di mercato con tutte le big europee pronte a farsi avanti per lui a suon di rilanci. Nei giorni scorsi si era parlato della possibile esistenza di una clausola per Haaland che garantirebbe al Lipsia (una delle società interessate) la possibilità di acquistare il 19enne per trenta milioni di euro. Una sorta di corsia preferenziale che dall'Austria però smentiscono. E' il direttore sportivo Christoph Freund ad escludere la presenza di tale clausola in alcune dichiarazioni rilasciate al 'Kurier': "Non esiste nulla del genere.

Non ci sarà mai un club con il diritto di prelazione di giocatori del Salisburgo: non è mai successo in passato e non succederà in futuro".

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus e Napoli, per Haaland spunta la clausola

Calciomercato Juventus e Napoli, Haaland da record: asta europea

Una dichiarazione che di fatto 'riapre' la caccia ad Haaland: dal Manchester United alla Juventus, passando anche per il Napoli, in estate ci sarà la folla dietro il bomber nordico che questa sera in Champions potrebbe realizzare un record. In caso di gol contro il Genk, infatti, diventerebbe il primo calciatore a segnare sempre nelle sue prime cinque gare della competizione. Con la sua rete Haaland proverà a tenere il Salisburgo sulla scia degli azzurri per la corsa agli ottavi di finale, poi arriverà nei prossimi mesi il momento di decidere il futuro con il salto di qualità conquistato a suon di gol.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Haaland e i suoi fratelli: il vento del Nord intriga la Serie A

Calciomercato Juventus, i 'Magnifici 8' con l'addio di Ronaldo: la lista di Paratici