CALCIOMERCATO GUARDIOLA MANCHESTER CITY / Nelle ultime settimane Pep Guardiola ha parlato anche del suo futuro, non chiudendo all'ipotesi di approdare nel nostro campionato: la Serie A però dovrà attendere, almeno stando a quanto dichiarato dal presidente del Manchester City Khaldoon Al Mubarak. L'intenzione del numero uno del club inglese è continuare "per molti anni ancora" con il manager spagnolo con il quale il "rapporto è ottimo". Lo sceicco a 'Sky Sports' parla di Guardiola come "risorsa incredibile per questa squadra" e aggiunge anche: "Come persona, come individuo, come amico, è stato una parte fondamentale di ciò che abbiamo realizzato qui negli ultimi tre anni. Lui è molto coinvolto, noi siamo molto coinvolti: abbiamo un ottimo rapporto.

Sono molto soddisfatto dell'impegno reciproco e non vedo l'ora di continuare questo negli anni che verranno".

Calciomercato, Guardiola e l'approdo in Italia

Parole che sembrano ritardare quindi il possibile approdo in Serie A dell'ex Barcellona e Bayern Monaco: "In Italia un giorno? E' possibile, sarebbe bellissimo venire in Italia. Sono stato allenato dal grande Mazzone e da Capello, mi sono trovato benissimo e amo molto questo Paese", le parole di Guardiola dopo la sfida con l'Atalanta in Champions. Per il futuro del tecnico spagnolo si è parlato anche di un addio anticipato al City nel caso in cui dall'Uefa arrivi l'esclusione dalle Coppe per la violazione del Fair Play Finanziario.

