EUROPA LEAGUE BASAKSEHIR ROMA FONSECA / Dopo la convincente vittoria in campionato contro il Brescia, la Roma si rituffa sull'Europa League con il delicato match di Istanbul contro il Basaksehir primo nella Super Lig e che non perde dal 24 settembre scorso, proprio dalla sfida d'andata contro i giallorossi di Fonseca che ha parlato alla vigilia. Ecco le sue parole raccolte da Calciomercato.it.

QUALIFICAZIONE - La Roma deve fare 4 punti nelle ultime due partite per avere la certezza di accedere ai sedicesimi: "Abbiamo fiducia sul passaggio del turno - ha esordito Fonseca - Anche domani giocheremo per vincere".

UNDER E CETIN - Domani l'attaccante turco sfiderà la sua ex squadra e potrebbe accusare un po' di emozione: "Vediamo domani, per me questo aspetto non conterà sulla scelta di schierarlo o meno dall'inizio.

Lui e Cetin hanno un grande futuro, devono lavorare per crescere ma noi crediamo tanto in loro".

BASAKSEHIR - Avversaria durissima la squadra turca, non perde dalla gara d'andata con la Roma del 24 settembre scorso: "Sarà sicuramente una partita difficile, loro sono in un grande momento e sono una squadra molto esperta. Ma noi vogliamo vincere".

NO RIMPIANTI - "Se ho rimpianti per via di qualche errore arbitrale? Non dobbiamo pensare al passato, ma solo a domani".

FUZATO PER MIRANTE - "Abbiamo sostituito Mirante con Fuzato in lista Uefa perché Antonio è infortunato".

JUAN JESUS - "Lui out dalla lista per scelta tecnica. In Europa League non possiamo utilizzare tutti, a disposizione abbiamo solo 18 giocatori. Lui è un'opzione per il campionato".

PELLEGRINI - "E' pronto per giocare. Lo sono anche Kalinic e Mkhitaryan, anche se non per tutta la partita".

PALLOTTA E NOVITA' SOCIETARIE - "Se ci saranno novità societarie? Con il presidente Pallotta parlo spesso, ma solo di calcio. Lo sento molto presente e preoccupato per la squadra".