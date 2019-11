LIVERPOOL NAPOLI GIUNTOLI ALLAN / E' Cristiano Giuntoli il protagonista dell'operazione di pace avviata in casa Napoli negli ultimi giorni: dopo settimane di scontri e polemiche, da società e calciatori sono arrivati segnali di disgelo che potrebbero portare ad una sorta di pace nei prossimi giorni. Venerdì potrebbe essere un faccia a faccia tra il patron De Laurentiis e il gruppo di ritorno dall'Inghilterra, un vertice che potrebbe segnare un passaggio importante verso la ricomposizione di una situazione che sta avendo effetti devastanti anche sul campo con sei partite consecutive senza vittorie per il Napoli.

Una situazione che ha messo in discussione lo stessocon lo snodoche potrebbe rivelarsi fondamentale anche per il tecnico di Reggiolo.

Napoli, arrivano le prime multe: stangata per Allan

Un tentativo di riconciliazione che si è scontrato con l'arrivo per alcuni giocatori delle multe richieste alla società: Allan e Insigne sono tra i calciatori che hanno ricevuto proprio oggi la raccomandata della società e la reazione del brasiliano non è stata positiva. Nessuna sorpresa solo la constatazione della cifra richiesta dal patron. Un'ombra nel lavorio per la pace che Giuntoli sta provando a far sparire invitando, insieme ad Ancelotti, la squadra a concentrarsi solo sul campo. Stasera toccherà a lui parlare, poi arriveranno i giorni degli incontri che potranno portare anche alla pace: servirà un riconoscimento di colpa da parte dei calciatori (e la rosa sembra ben disposta) e un gesto di De Laurentiis per evitare che la 'guerra' interna rovini definitivamente la stagione.

