FIORENTINA COMMISSO BARONE CHIESA / Giornata importante per il futuro di Federico Chiesa: incontro tra il papà Enrico, Daniele Pradè e Joe Barone, mentre il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non ha preso parte al vertice. Al termine dell'incontro, Barone ha spiegato l'esito del vertice: "Avevamo programmato questo incontro da un paio di settimane, parliamo del futuro di Federico. Rinnovo? Vediamo, continuiamo a parlare: con lui ho un ottimo rapporto, parliamo sempre in inglese. Ha altri due anni e mezzo di contratto e siamo ottimisti. Va lasciato in pace e deve pensare a giocare. Dobbiamo guardare avanti: è una persona importante per la Fiorentina ma anche per il calcio italiano".

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, futuro Chiesa: l'annuncio di Pradè

Fiorentina, caso Chiesa.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente Commisso che non ha partecipato all'incontro ma qualche minuto dopo la conclusione del vertice ha risposto ad alcune domande dei giornalisti sull'argomento del giorno: "Un giorno di questi parlerò con Enrico, non lo conosco e non l'ho mai incontrato. Federico sa quanto è importante per la Fiorentina, sa che da parte nostra non è mai arrivata una critica, mai una parola negativa. Però siamo una squadra e le squadre devono giocare insieme, per la città e per i tifosi".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Juventus, Montella apre il 'caso' Chiesa

Calciomercato Juventus, ok alla cessione di Chiesa: la destinazione