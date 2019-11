FIORENTINA CHIESA / Un incontro cordiale e disteso, come da copione: la volontà della Fiorentina è quella di evitare un clima di eccessiva tensione e di allontanare tutte quelle pressioni che hanno caratterizzato gli ultimi giorni della vita sportiva di Federico Chiesa. Ora, l'obiettivo comune è ristabilire maggiore serenità e trasmettere positività ad un ambiente giù di morale dopo gli ultimi risultati della squadra allenata da Montella. Ma l'intenzione dell'attaccante viola non cambia: secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, l'azzurro vuole indossare presto la maglia di una big, per migliorare grazie alla guida di un grande allenatore finalmente la sua vena realizzativa. La Juventus resta la prima, indiscussa, scelta dell'esterno offensivo (è sempre valido l'accordo raggiunto la scorsa stagione per un quinquennale da circa 5 milioni di euro a stagione), ma sullo sfondo avanza l'Inter che sul piatto potrebbe mettere Gabigol e altre contropartite tecniche. Di certo, l'avventura di Chiesa a Firenze non durerà ancora troppo a lungo, anche se al momento non è facile immaginare una separazione già a gennaio.

Il prezzo? Al momento siamo lontani dai 60 milioni di euro richiesti dalla società toscana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Da Neymar a Chiesa, quando la cessione è bloccata

Futuro Chiesa: le parole di Barone e Pradè

"Avevamo programmato un incontro - ha spiegato oggi il ds Pradè-. Volevamo maggiore riservatezza ma non rimane niente segreto. E' stato un bell'incontro. Positivo. Dove ci siamo detti tante cose. C'è voglia di dialogare ed è una cosa importante". Poi sul rinnovo: "Noi siamo la società, c'è un contratto, e non c'è frenesia di parlare di rinnovo o cessione. La cosa principale è che lui stia bene e che l'affaticamento all'adduttore lo possiamo tenere sotto controllo per farlo giocare per la squadra e che ci possa far vincere le partite". Importanti anche le dichiarazioni del patron Commisso: "Federico sa quanto è importante per la Fiorentina, sa che da parte nostra non è mai arrivata una critica, mai una parola negativa contro di lui. Però siamo una squadra e le squadre devono giocare insieme, per la città e per i tifosi".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Barone sul futuro di Montella