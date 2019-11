CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO / Gabigol mania: dopo le delusioni europee con le maglie di Inter e Benfica, l'attaccante brasiliano è riuscito a rilanciarsi con la maglia del Flamengo. Un anno vissuto a ritmo serrato, ricco di buone prestazioni e gol come i due segnati nella finale di Coppa Libertadores contro il River Plate.

Una doppietta che ha fatto schizzare verso l'alto la sua valutazione: se prima l'Inter era pronto a cederlo per meno di 30 milioni di euro e - riporta 'Fox Sport Brasile' - c'era già una base di accordo proprio con il, ora la sua cessione non arriverà per meno di 35 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Gabigol ci riprova: vuole l'Europa

Una cifra che potrebbe allontanare gli stessi brasiliani, anche perché l'intenzione di Gabigol sarebbe quella di riprovare nuovamente l'avventura in Europa: dopo non essere riuscito a imporsi con i nerazzurri e il club portoghese, la volontà del 23enne è dimostrare di poter fare bene anche nel Vecchio Continente. Di interessi non mancano: dal Crystal Palace e le sirene inglesi alla possibile pista italiana con la Fiorentina che potrebbe offrire al brasiliano l'opportunità di riscattarsi nel nostro campionato. Tutto in divenire con un'unica certezza per Gabigol: nell'Inter per lui non c'è spazio.

