CALCIOMERCATO BRESCIA BALOTELLI RAIOLA CELLINO / Sono giorni caldi in casa Brescia sempre riguardo al futuro di Mario Balotelli. Dopo aver di fatto scaricato pubblicamente l'attaccante, Massimo Cellino dovrà ora confrontarsi con Mino Raiola. Secondo quanto riportato da 'La Repubblica', infatti, l'agente dell'ex Inter e Milan è atteso a giorni a Brescia per incontrare il presidente del club. Un confronto che porterà con ogni probabilità ad una svolta decisiva in vista di gennaio.

Ecco le ultime sul futuro di Balotelli.

Calciomercato, Balotelli-Brescia ai titoli di coda: le ultime

Un faccia a faccia a cui parteciperà anche l'attaccante, furibondo dopo le ultime uscite del proprio presidente. Difficilmente si arriverà ad una riappacificazione tra le parti, considerando anche il pessimo rapporto instaurato con il subentrante Fabio Grosso. La Fiorentina di Commisso, il Galatasaray e club di MLS sono già alla finestra per la sessione invernale di calciomercato e l'addio sembra ormai inevitabile. L'avventura al Brescia di Balotelli è già ai titoli di coda.

