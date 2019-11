CALCIOMERCATO LAVEZZI / Ezequiel Lavezzi dice addio al calcio giocato: l'attaccante argentino, ex Napoli, ha disputato oggi la sua ultima partita con l'Hebei Fortune, realizzando anche una rete nella sconfitta per 3-1 contro l'Evergrande. Il 'Pocho' ha annunciato la sua decisione al termine della gara, lasciando tuttavia una spiraglio per un possibile cambio di programma: "Questa partita rimarrà nella mia memoria perché molto probabilmente sarà l'ultima della mia carriera. Voglio godermi i miei figli, la mia famiglia, credo che sia arrivato il momento giusto.

La decisione è presa, è quasi sicura al 100%".

Calciomercato, dal Napoli al ritiro: la parabola di Lavezzi

Lavezzi ha chiuso la sua avventura in Cina con 34 reti complessive in 3 anni e mezzo con l'Hebei Fortune, squadra che oggi ha salutato anche Mascherano che tornerà in Argentina, vestendo la maglia dell'Estudiantes.

Destino diverso, invece, per il 34enne di Rosario che nella sua carriera ha vestito anche la maglia del Napoli: arrivato in Italia nel 2007, nell'anno del ritorno in Serie A della società di De Laurentiis, il 'Pocho' in cinque anni ha disputato oltre 150 partite, realizzando 40 resti ed entrando nel cuore del popolo azzurro. Quello che fu poi deluso al momento della sua ricca cessione al Paris Saint-Germain: quattro stagioni in Francia prima del 'ritiro dorato' in Cina dove ha giocato fino ad oggi. Da domani le corse a perdifiato di Lavezzi su un campo di calcio saranno solo un ricordo.

