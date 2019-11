CHAMPIONS NAPOLI OTTAVI QUALIFICAZIONE / Avanti nonostante tutto: il Napoli questa sera ha la possibilità di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League in casa dei campioni d'Europa del Liverpool. Una qualificazione che potrebbe arrivare anche in caso di sconfitta contro la squadra di Klopp, in caso di risultati favorevoli in Genk-Salisburgo, ma sarebbe certa con un risultato positivo dei partenopei all'Anfield Road. L'attuale classifica vede il Liverpool primo con 9 punti, mentre il Napoli segue ad 8; quattro i punti di vantaggio dal Salisburgo, terzo, mentre il Genk può solo sperare nel ripescaggio in Europa League essendo al momento ultimo con appena un punto conquistato.

LEGGI ANCHE ---> Napoli, futuro Ancelotti e riflessioni post Liverpool: le ultime CM.IT

Champions League, Napoli agli ottavi anche con una sconfitta: le combinazioni

Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le combinazioni che manderebbero gli azzurri agli ottavi di finale di Champions League. In primo luogo la vittoria consegnerebbe l'aritmetico passaggio del turno.

In caso di pareggio, invece, servirebbe una non vittoria delin Belgio. La stessa che consentirebbe alla squadra didi passare il turno anche in caso di sconfitta, visto il vantaggio negli scontri diretto con gli austriaci.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Per sperare nel primo posto nel girone, invece, il Napoli non dovrà uscire battuto dall'Anfield Road per rimandare tutto all'ultima giornata. Nella quale, in caso di ko contemporanea al successo del Salisburgo, servirà battere il Genk per conquistare il passo per gli ottavi di finale.

Napoli qualificato questa sera se...

- Vince a Liverpool

- Pareggia contro il Liverpool ma il Salisburgo non vince contro il Genk

- Perde contro il Liverpool ma il Salisburgo non vince contro il Genk

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, futuro Insigne: spunta uno scambio in Serie A

Calciomercato Napoli, da Mertens a Insigne: rivoluzione De Laurentiis