TERREMOTO ALBANIA CALABRIA - Continua ad aumentare il numero dei morti in seguito al grave terremoto che ha colpito l'Albania nella giornata di ieri. Le città di Durazzo e Tirana sono quelle più colpite dallo sciame sismico, che non accenna a fermarsi. Ma torna a tremare anche l'Italia: due scosse sono state registrato sull'alta costa tirrenica cosentina nel giro di pochi minuti.

La prima alle 14.08 diad una profondità di 11 chilometri, la seconda alle 14.46 diad una profondità di 12 chilometri: entrambe sono state localizzate dall'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia in mare, nella zona dell'altodi fronte a, in provincia di. Al momento, non si registrano danni a persone o cose, ma lo sciame sismico imperversa e spaventa la zona già da diversi mesi.

