CALCIOMERCATO JUVENTUS HAVERTZ / Tutto vero: Kai Havertz è uno dei calciatori più ambiti nel panorama calcistico europeo. E' stato il suo agente a confermare i contatti con i maggiori top club del Vecchio Continente come rivelato dalla 'Bild'. C'è il Barcellona in prima fila, con il Bayern Monaco al suo fianco; a seguire le tentazioni rappresentate da Chelsea, Liverpool, Manchester City e United, Real Madrid, senza dimenticare che anche la Juventus è stata in passato legata al talentuoso calciatore del Bayer Leverkusen.

Società che si è rassegnata a cedere il 20enne trequartista tedesco, ma soltanto alla cifra stabilita: si parla di una valutazione di ben 130 milioni di euro, cifra folle considerato che Havertz ha fatto una sola stagione ad alti livelli (la scorsa con 20 gol complessivi) mentre quest'anno sta rendendo - come tutta la squadra - al di sotto delle aspettative.

Calciomercato Juventus, per Havertz pressing Barcellona

Arrivato terzo al Golden Boy dietro Joao Felix e Sancho, Havertz sembra destinato a lasciare Leverkusen quest'estate: se la Juventus, per ammissione del procuratore del calciatore, non avrebbe ancora attivato i contatti per lui, Barcellona e Bayern Monaco si sarebbero già mosse in maniera concreta e rappresentano, al momento, le soluzioni più probabili per il futuro del 20enne.

