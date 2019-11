JUVE ATLETICO DYBALA RONALDO SIMEONE / Paulo Dybala incanta contro l'Atletico Madrid e consegna il primo posto nel girone alla Juventusin vista degli ottavi di Champions League. Momento d'oro per il dieci bianconero, che grazie all'invenzione direttamente da calcio piazzato che ha sorpreso Oblak, ha trascinato la formazione di Maurizio Sarri meritandosi la standing ovation del pubblico dell''Allianz Stadium' al momento della sostituzione con il connazionale Higuain. Giocate sopraffine e colpi di classe per la 'Joya', letteralmente imprendibile per la difesa del 'Cholo' Simeone.

Se Dybala regala magie, diversa è invece la situazione di Cristiano Ronaldo. Il ' caso' dopo le due sostituzioni consecutive con Lokomotiv e Milan sembra essersi sgonfiato, anche se CR7 continua a fornire prestazioni quasi anonime in campo. Da alieno ad umano, senza lo smalto e la gamba da numero uno complice anche un ginocchio in disordine.

Il fuoriclasse portoghese ha sorriso e rassicurato tutti sulle sue condizioni lasciando ieri sera dallo stadio, con i tifosi bianconeri che hanno compreso il periodo difficile dell'ex Real Madrid urlando a gran voce il suo nome dopo un'occasione fallita nella ripresa della sfida con l'Atletico.

Pubblico della 'Vecchia Signora' che si è resto protagonista, stavolta in negativo, anche nei confronti di Diego Pablo Simeone. Cori pesanti all'indirizzo del tecnico argentino da parte della curva della Juventus ("Simeone pezzo di ****, Simeone figlio di ****"), dopo che l'Atletico non aveva restituito palla alla squadra di Sarri alla ripresa del gioco in seguito al check del VAR per l'intervento di Felipe su Ronaldo. Trattamento 'alla Mourinho' da parte dell''Allianz Stadium' per il 'Cholo', con il portoghese più volte bersaglio dei suppoters juventini nella scorsa stagione quando incrociò i campioni d'Italia alla guida del Manchester United. A differenza del nuovo manager del Tottenham, però, Simeone ieri sera non è riuscito nell'impresa di espugnare e zittire l''Allianz'…

