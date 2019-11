CALCIOMERCATO INTER BRUNO FERNANDES RINNOVO SPORTING / Un passato in Italia tra Novara, Udinesee Sampdoria ed un futuro che poteva tingersi ancora di tricolore. Così però non dovrebbe essere per Bruno Fernandes, talentuoso centrocampista portoghese di proprietà dello Sporting Lisbona che sta incantando tutti in patria ed anche con la maglia della sua nazionale. Un vero e proprio exploit a suon di gol ed assist che ha fatto incrementare in modo corposo il suo valore di mercato, attirando su di se le mire di diversi club europei. Tra questi anche l'Inter e il Tottenham che però incontreranno un nuovo grosso ostacolo sul loro cammino. Si tratta del rinnovo arrivato proprio oggi con lo Sporting Lisbona. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Fernandes rinnova con lo Sporting

Lo Sporting Lisbona blinda Bruno Fernandes con un pesante rinnovo contrattuale.

A comunicarlo lo stesso club biancoverde con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale che riporta anche la grande soddisfazione del trequartista lusitano: "Per me è un orgoglio e un riconoscimento del mio lavoro, è un segno che sto facendo bene le cose. Ho fatto del mio meglio per fare ciò che è meglio per il club. Per me è e sarà sempre un privilegio essere qui ed avere l'opportunità di indossare la maglia dello Sporting CP".

Sporting, Bruno Fernandes come Cristiano Ronaldo

Bruno Fernandes ha proseguito sull'accostamento a CR7 commentando l'inserimento nella top 50 della Uefa: "È motivo di orgoglio essere tra i primi 50 della scorsa stagione. È gratificante, perché sappiamo quanto sia difficile, soprattutto per un giocatore che milita nel campionato portoghese, che ha la visibilità più bassa. È un orgoglio e un onore essere tra i migliori, essere associati a grandi giocatori ed essere vicini a Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva".

