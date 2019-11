CATANIA AGGRESSIONE PIETRO LO MONACO - Non si disputerà la sfida di Coppa Italia di Serie C tra Potenza e Catania, per decisione del club siciliano. L'amministratore delegato della società, Pietro Lo Monaco, è stato aggredito da alcun tifosi durante il viaggio da Messina a Reggio Calabria sul traghetto.

E il Catania ha comunicato ufficialmente la decisione di tornare a casa e non disputare il match contro i potentini: "La vile e vergognosa aggressione subita oggi dall'amministratore delegato Pietro Lo Monaco da parte di ultras catanesi a bordo della nave traghetto durante il viaggio per raggiungere Potenza, già prevedibile alla luce dello striscione intimidatorio esposto in città e di quanto denunciato dal nostro amministratore delegato in occasione della conferenza stampa tenuta ieri,- si legge sul sito dell club etneo - Conseguentemente, la squadra rientra a Catania".