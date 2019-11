CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA CHIESA ESTERO / A Firenze è definitivamente esploso il caso Federico Chiesa. L'ultima panchina nella sconfitta contro il Verona, le dichiarazioni di Montella e l'insistente fiato sul collo delle big italiane sembrano aver modificato le carte in tavola in casa Fiorentina. Non è infatti un mistero che il giovane attaccante figlio d'arte desidera lasciare la società toscana in un futuro ormai neanche troppo lontano con squadre come Juventus ed Inter che rimangono alla finestra ad osservare gli sviluppi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Fiorentina, incontro per il futuro di Chiesa

Secondo quanto sottolineato da 'Sportmediaset' la Fiorentina ha deciso di prendere di petto la delicata situazione intervenendo ed incontrando il padre e procuratore del giocatore, Enrico.

Un vero e proprio vertice di mercato che ha visto protagonisti principali, arrivato in città, il ds Danielee il direttore generale Joe, tutti uniti per trovare la quadra. Ciò che sembra certo è che Chiesa non rinnoverà il proprio contratto con il club viola ad oggi in scadenza nel 2022. La società toscana sembra quindi pronta anche a soddisfare la richiesta del ragazzo, quanto meno in parte.

Calciomercato Juventus, Chiesa all'estero

Stando a 'Sportmediaset' Commisso e Barone sarebbero intenzionati ad accontentare Chiesa ma solamente con una cessione all'estero, lontano quindi dalla Serie A. Al momento però oltre i confini nazionali non sono arrivate proposte per l'attaccante della Fiorentina che ha invece gli occhi puntati di Juventus ed Inter con i nerazzurri che sul piatto potrebbero mettere Gabigol e Politano, più un conguaglio cash.

