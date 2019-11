ETO'O CAMERUN HARVARD/ Intervistato ai microfoni di 'Jeune Afrique', Samuel Eto'o, ex stella mondiale del calcio che nella sua carriera ha vestito anche la maglia dell'Inter, ha parlato del suo futuro professionale. Per le ultime notizie sul calcio estero---> clicca qui!

Eto'o, di origine camerunense, ha affermato: "Voglio portare il mio personale contributo nella trasformazione del continente africano.

All'inizio del nuovo anno, a gennaio, inizierò a studiare ad Harvard, dove mi hanno cortesemente accettato per un corso di formazione professionale. Quando fai il lavoro del calciatore paghi delle altre persone per svolgere questo tipo di mansione, ma quando sei chiamato a gestire in prima persona i tuoi colleghi, devi per forza imparare delle nuove competenze".

