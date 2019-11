SLAVIA INTER LIVERPOOL NAPOLI CHAMPIONS FORMAZIONI TV CALCIOMERCATO / Serata di Champions League molto importante per le italiane Inter e Napoli. I nerazzurri affronteranno lo Slavia in quel di Praga con l'obbligo della vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi, gli azzurri invece sfideranno il super Liverpool ad 'Anfield Road' con meno ansie vista la classifica ma - sperano i tifosi - con la voglia di uscire fuori da un momentaccio tra multe e il possibile divorzio da Carlo Ancelotti. Ecco il nostro approfondimento tra probabili formazioni, diretta tv e calciomercato.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, futuro Chiesa: incontro con Commisso

Slavia Praga-Inter e Liverpool-Napoli: le scelte di formazione di Conte e Ancelotti

Antonio Conte ha suonato la carica alla vigilia di una gara fondamentale in chiave ottavi: "C'è voglia di fare bene, prima della partita non ha senso piangersi addosso per le assenze. Ho sempre chiesto una grande risposta dai calciatori che me l'hanno sempre data". Alla volta di Praga è partito pure Politano, ma l'esterno potrebbe andare al massimo in panchina. Certe invece le assenze di due pilastri del centrocampo, Barella - operatosi questa mattina - e Stefano Sensi. Roberto Gagliardini ha recuperato ma non è al meglio, non a caso ha preso quota nelle ultime ore la candidatura di Borja Valero. Per lo spagnolo, il cui addio all'Inter potrebbe essere rimandato a giugno quando scadrà il contratto, sarebbe la prima da titolare in stagione. Con lui in cabina di regia, Brozovic agirebbe da interno sinistro, con Vecino sul lato opposto. Per il ruolo di laterale destro è sfida a tre tra Candreva (favorito), D'Ambrosio e Lazaro. Il secondo è in ballottaggio anche a sinistra con Biraghi. Davanti, ovviamente, la coppia d'attacco composta da Lukaku e Lautaro Martinez, sempre più oggetto del desiderio dei top club europei.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA-INTER

SLAVIA PRAGA (4-1-4-1): Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Soucek; Sevcik, Traoré, Stanciu, Olayinka; Masopust. All.: Trpisovsky

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte

ARBITRO: Marciniak (POL)

Classifica Gruppo F: Barcellona 8 punti, Borussia Dortmund 7, Inter 4, Slavia Praga 2

DOVE SEGUIRLA

Slavia-Inter si disputerà stasera alle 21 al 'Sinobo Stadium' di Praga. La partita verrà trasmessa su 'Sky Sport Arena' e 'Sky Calcio 3'. L'evento potrà essere seguito in diretta testuale anche su Calciomercato.it.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, mossa anticipata per Chiesa: Gabigol carta decisiva per lo scambio

In casa azzurra, invece, la vigilia dell'incontro coi Campioni d'Europa è stata incentrata sul futuro di Carlo Ancelotti, che in caso di debacle potrebbe anche rischiare l'esonero da parte di De Laurentiis, rientrato in Italia un paio di giorni fa.

Intanto in conferenza stampa il tecnico del Napoli ha seccamente respinto le voci di dimissioni : "Ci penserei in mancanza di fiducia della società e dei giocatori. Potrei pensarci anche se mancasse solo una di queste, ma in trent'anni non l'ho mai fatto perché non mi è mai capitato. E non succede neanche qui, i momenti complicati ci sono sempre stati. A volte si chiacchiera a vanvera, c'è unità di intenti tra società, allenatore e giocatori per uscire da questa situazione. E prima o poi ne usciremo". Privo die capitan, Ancelotti dovrebbe affidarsi all'ormai consueto 4-4-2 cona guidare l'attacco. A centrocampodovrebbe essere preferito a Fabian Ruiz, dato che lo spagnolo non è al meglio

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-NAPOLI

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Mane, Firmino, Salah. All.: Klopp

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Elmas, Zielinski; Mertens, Lozano. All.: Ancelotti

ARBITRO: Del Cerro Grande (SPA)

Classifica Gruppo E: Liverpool 9 punti, Napoli 8, Salisburgo 4, Genk 1

DOVE SEGUIRLA

Liverpool-Napoli si giocherà stasera alle 21 ad 'Anfield Road'. La sfida sarà visibile su 'Sky Sport 1' e sul canale 252 della stessa emittente. Come per Slavia Praga-Inter, anche l'incontro tra la formazione di Ancelotti e quella di Klopp potrà essere seguita in diretta testuale qui su Calciomercato.it

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Napoli, offerta per Amrabat: i dettagli

Da Stanciu ad Allan e Koulibaly: Slavia Praga-Inter e Liverpool-Napoli in chiave calciomercato

Il match contro lo Slavia potrebbe avere anche dei risvolti futuri in ottica calciomercato Inter. Uno dei protagonisti sarà infatti Nicolae Stanciu, fantasista rumeno classe '93 che il club targato Suning segue da un po' attraverso i suoi scout. Il ragazzo nativo di Alba Iulia ha una valutazione abbordabile, non superiore agli 8-10 milioni di euro. Clicca qui per restare aggiornato sulle altre novità di mercato. Lo stesso si può dire per il calciomercato Napoli, con il Liverpool possibile destinazione di almeno uno dei suoi attuali big. Giusto pensare a Koulibaly e Allan, ma occhio anche a Fabian Ruiz visto lo 'scoglio' clausola nelle discussioni per il rinnovo. Difficile, invece, ragionare su qualche colpo degli azzurri in casa 'Reds', seppur proprio oggi Alisson ha confidato che De Laurentiis provò a prenderlo prima dello sprint decisivo degli inglesi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Liverpool-Napoli, ESCLUSIVO Dossena: "Reds peggior avversario possibile. Occhio a..."

Calciomercato Inter, affare Vidal: la decisione del Barcellona

IFFHS, Klopp è il migliore allenatore al mondo: due italiani nella Top10