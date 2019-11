IFFHS, Klopp è il miglior allenatore al mondo: due italiani in top 10

IFFHS MIGLIORI ALLENATORI / In attesa di scoprire tra pochi giorni chi sarà il Pallone d'Oro 2019, dalla IFFHS arriva l'annuale classifica che premia il miglior allenatore dell'anno solare. Una giuria composta da 90 giornalisti ed esperti da tutto il mondo analizza l'andamento della stagione tra campionati e competizioni internazionali per poi stilare una classifica basata su diversi parametri che non riguardano soltanto i risultati raggiunti. Il risultato finale è che il 15° allenatore ad aggiudicarsi il premio di miglior tecnico dell'anno IFFHS è Jurgen Klopp, manager del Liverpool campione d'Europa in carica e primo in classifica in Premier League. Il tedesco ha stabilito un record assoluto totalizzando ben 369 punti, non ci era riuscito neanche José Mourinho che è il detentore del primato con 4 titoli vinti.

Nella classifica spiccano anche tre italiani: Maurizio(Chelsea e Juventus) al sesto posto, Massimiliano(Juventus) al settimo nono e Carlo(Napoli) diciassettesimo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco la classifica completa:

Jurgen Klopp (Liverpool) 369 punti Pep Guardiola (Manchester City) 100 Erik Ten Hag (Ajax) 82 Mauricio Pochettino (Tottenham) 43 Marcelo Gallardo (River Plate) 32 Maurizio Sarri (Chelsea/Juventus) 16 Jorge Jesus (Flamengo) 10 Diego Simeone (Atletico Madrid) 8 Massimiliano Allegri (Juventus) 7 Ernesto Valverde (Barcellona) 6 Unai Emery (Arsenal) 4 Thomas Tuchel (Psg) 4 Paul Riley (NC Courage) 3 Moyin Chaabanu (Esperance Tunis) 2 Niko Kovac (Bayern Monaco) 2 Luis Felipe Scolari (Palmeiras) 2 Carlo Ancelotti (Napoli) 1 Ricardo Ferretti (UANL Tigres) 1 Jesse Marsch (RB Salzburg) 1

