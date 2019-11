LIVERPOOL-NAPOLI DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE LIVE CRONACA TEMPO REALE GRUPPO E ANCELOTTI KLOPP - Dopo il pareggio in campionato sul campo del Milan, è tempo di Liverpool-Napoli per la squadra di Carlo Ancelotti. La sfida al vertice del gruppo E, valida per la quinta giornata della fase a gironi, potrebbe risultare decisiva ai fini della conquista del primo posto, attualmente occupato dai 'Reds' di Jurgen Klopp con un solo punto di vantaggio sugli azzurri. All'andata, i Campioni d'Europa in carica furono sconfitti per 2-0 grazie ai gol di Mertens e Llorente negli ultimi dieci minuti di partita.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match di 'Anfield'.

FORMAZIONI UFFICIALI LIVERPOOL-NAPOLI

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Mané, Firmino, Salah. All. Klopp

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Di Lorenzo, Allan, Zielinski, Ruiz; Mertens, Lozano. All. Ancelotti

CLASSIFICA GRUPPO E: Liverpool 9 punti; Napoli 8; Salisburgo 4; Genk 1

