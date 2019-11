JUVENTUS ATLETICO SARRI DYBALA / Paulo Dybala illumina la Juventus nella notte di Champions League contro l'Atletico Madrid. La squadra di Sarri stacca il biglietto da testa di serie per gli ottavi di finale, trascinata ancora una volta dal suo numero dieci.

Una punizione geniale nel recupero del primo tempo, decisiva ai fini del risultato nel match al cospetto dell'undici di Simeone.

Momento magico per la 'Joya', con l''Allianz Stadium' che gli ha tributato una lunga stading ovation al momento della sostituzione con Higuain. Maurizio Sarri ha parole al miele per il fantasista argentino, soffermandosi in conferenza stampa - in maniera un po' colorita - sulla settima gemma in stagione dell'ex Palermo: "Ha fatto un gol che non può consigliarli nessuno. La prima cosa che un allenatore pensa in quel momento è 'Ma che c**** tiri da lì?'. Ha fatto qualcosa di straordinario: applauso dovuto ad un gesto tecnico straordinario".