JUVENTUS ATLETICO THOMAS / La Juventus supera l'Atletico Madrid grazie alla gemma su punizione di Paulo Dybala. Thomas Partey, in zona mista, si rammarica del ko nonostante la buona prestazione dell'undici di Simeone: "Abbiamo fatto un'ottima partita, purtroppo è mancata un po' di fortuna. L'Atletico ha creato tante occasioni, la palla però non voleva entrare.

Abbiamo messo in campo la giusta mentalità nell'affrontare una partita così difficile. Dobbiamo essere fiduciosi per il futuro e continuare a lavorare duramente. La punizione di Dybala? E' stato un gol spettacolare, dal campo ho visto che era quasi impossibile segnare da quella posizione. Responsabilità di? Sappiamo il suo valore e quanto lui sia importante per l'Atletico".

