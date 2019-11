VIDEO JUVENTUS RONALDO ATLETICO MADRID / Grande vittoria per la Juventus, che supera 1-0 l'Atletico Madrid grazie al gol di Paulo Dybala.

L'argentino è in un grande momento di forma, così i bianconeri non soffrono il periodo di appannamento di

Prima le polemiche e la sostituzione, oggi il portoghese è tornato in campo con una buona prestazione. Il numero 7 sembra aver ritrovato il sorriso, come ha fatto trapelare al suo passaggio nella zona mista dell'Allianz Stadium assieme a suo figlio Cristianinho. "Come sto? Sto molto bene", ha risposto CR7.

