JUVENTUS ATLETICO PJANIC / La Juventus centra l'obiettivo. Successo di misura contro l'Atletico Madrid firmato dalla punizione di Dybala e primo posto matematico nel girone di Champions League in vista degli ottavi. Miralem Pjanic mostra la sua soddisfazione in zona mista al termine della gara contro gli spagnoli: "Non lo so quanti palloni ho toccato, però sono contento di come è andata la partita. So bene che nel modo di giocare di Sarri il mio ruolo è molto importante. Giochiamo però da squadra e stiamo ottenendo degli ottimi risultati. Non dobbiamo dimenticare che siamo gli unici in Europa a non aver ancora perso, andando vicini a vincere quasi tutte le partite. Oggi abbiamo raggiunto un primo obiettivo, siamo molto felici. Adesso ci prepariamo per il Sassuolo, che sarà un'altra partita importante".

"Il sorteggio degli ottavi? Vedremo cosa uscirà, abbiamo fatto il nostro e non dipende da noi.

Volevamo essere primi e ci siamo riusciti, in un girone che non era semplice. Vedremo adesso cosa ci riserverà il sorteggio: sappiamo che dobbiamo affrontare tutti perché vogliamo vincere questa coppa. Chiunque avversario arriverà, ci prepareremo per affrontarlo al meglio".

"Cristiano Ronaldo? Sta meglio, aveva questo piccolo problema al ginocchio ma resta il nostro giocatore più importante. Ha dimostrato di essere il numero uno: non siamo preoccupati per lui, siamo sicuri che si rimetterà al più presto. Oggi magari qualche giocatore è più in forma rispetto ad un altro, ma questa è solo una fase della stagione. L'importante che la squadra vinca e conservi questa fiducia. Non è un problema: abbiamo tanti campioni in squadra".

"Le mie condizioni? Sto bene, avevo un piccolo problema all'adduttore accusato già a Lecce. Abbiamo un po' forzato i tempi, fortunatamente non è successo niente. Dybala? Una punizione bellissima, fantastica".

