JUVENTUS ATLETICO MADRID CAPELLO RONALDO / Capello vs Cristiano Ronaldo, atto secondo: dopo le critiche dell'ex allenatore bianconero a CR7 successiva alla reazione per la sostituzione in Juventus-Milan, il tecnico friulano è tornato alla carica oggi al termine della sfida che ha visto i bianconeri trionfare contro l'Atletico Madrid. Durante il dibattito a 'Sky' Capello ha affermato: "Cristiano Ronaldo in area resta immarcabile ma ha perso lo spunto. Deve partire largo ma non ha più lo spunto di un tempo. Se vediamo l'azione finale, dove è lanciato da Higuain, lui viene rimontato da due avversari. Il Ronaldo del Real sarebbe andato in porta, questa sera ce l'ha fatta.

Dovrebbe giocare dentro l'area ma non può giocare come punta di riferimento centrale, allaper intenderci".

Juventus, Capello critica di nuovo Ronaldo

Capello aveva sottolineato la mancanza di forma fisica di Ronaldo già qualche settimana fa: "Non fa un dribbling da tre anni - le parole dell'allenatore dopo Juventus-Milan che avevano scatenato il dibattito - , ma quando è vicino all'area continua ad essere decisivo. Bisogna essere campioni anche quando si esce dal campo, la sua reazione non mi è piaciuta". Stasera una nuova critica, destinata nuovamente ad alimentare le polemiche.