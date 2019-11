JUVENTUS ATLETICO SIMEONE / Atletico Madrid ko a Torino contro la Juventus e qualificazione ancora in bilico per la squadra di Diego Pablo Simeone per gli ottavi di Champions League. L'allenatore degli spagnoli ha parlato in conferenza stampa al termine del match: "La squadra ha mostrato un buon gioco stasera, però siamo stati poco incisivi nel concretizzare quanto creato.

E' mancata concretezza: se in attacco non pungi e perdi la partita, il resto non serve. Non voglio fare paragoni tra questa Juve e quella del passato, non parlo della prestazione dei bianconeri. Questo lo lascio fare a voi italiani".

"Mercato? Per il momento lavoro con questi calciatori e sono contento della rosa che la società mi ha messo a disposizione. Per gennaio vedremo insieme al club se ci sarà la possibilità di fare qualcosa", ha concluso il 'Cholo' come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it.